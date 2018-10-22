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Порошенко закликав не слухати «солодких голосів», що обіцяють дешевий газ

16:44, 22 жовтня 2018
Політика
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Порошенко попередив, що популісти поведуть Україну назад в російську газову кабалу / фото УНІАН

Як повідомляється на сайті глави держави, відповідну заяву він зробив під час зустрічі з колективом Рахункової палати України.

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«Послухайте сьогодні обіцянки популістів здешевити газ в два, в три, в чотири, дехто добалакався - в шість разів знизити ціну. Це можна зробити лише шляхом повернення в російську газову кабалу», - заявив Порошенко.

«Ледь-ледь вибралися з цієї кабали і зараз знову намагаються туди повернути. Розвернути країну в так званий «русскій мір» я не дозволю за будь-яких обставин. Раджу менше слухати солодкі голоси псевдо захисників. Чому? Бо меду в них багато, правди – мало, або може й геть нема», - наголосив глава держави.

Говорячи про державний гарантований борг президент зауважив, що найбільше кредитів набрали ті політсили, які сьогодні найголосніше «захищають» простий люд.

«54 мільярди доларів – ось загальна боргова спадщина, яку нагуляли сьогоднішні «правдоборці» у 2007-2013 роках, коли були владою відповідні політичні сили. Тепер за ними хтось має прибрати, даруйте віддати», - наголосив президент.

Порошенко також нагадав, що Україна давно мала зобов'язання щодо врегулювання ціни на газ – ще з часів, «коли Гройсман ще був мером Вінниці».

«Відповідний меморандум з МВФ був підписаний 31 жовтня 2008 року. Фонд тоді очолював Домінік Стросс-Канн, а хто на той час був Прем’єр-міністром - дуже легко зазирнути у Вікіпедію. Але хто б не був - подібні зобов’язання носять не персональний, а  міжнародно-правовий  характер. Хоча зобов'язання і гроші брали одні, а повертати гроші мусять інші», - констатував він.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Кабінет міністрів оголосив про підвищення з 1 листопада тарифів на газ для населення на 23,5% - до 8550 грн за тис. кубометрів.

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Теги: #тарифи#Порошенко#газ