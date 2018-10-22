Порошенко закликав не слухати «солодких голосів», що обіцяють дешевий газ

За словами президента, найбільше кредитів свого часу набрали ті політсили, які сьогодні найголосніше «захищають» простий люд.

Президент Петро Порошенко закликав не вірити популістам, які обіцяють зниження ціни на газ.

Як повідомляється на сайті глави держави, відповідну заяву він зробив під час зустрічі з колективом Рахункової палати України.

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«Послухайте сьогодні обіцянки популістів здешевити газ в два, в три, в чотири, дехто добалакався - в шість разів знизити ціну. Це можна зробити лише шляхом повернення в російську газову кабалу», - заявив Порошенко.

«Ледь-ледь вибралися з цієї кабали і зараз знову намагаються туди повернути. Розвернути країну в так званий «русскій мір» я не дозволю за будь-яких обставин. Раджу менше слухати солодкі голоси псевдо захисників. Чому? Бо меду в них багато, правди – мало, або може й геть нема», - наголосив глава держави.

Говорячи про державний гарантований борг президент зауважив, що найбільше кредитів набрали ті політсили, які сьогодні найголосніше «захищають» простий люд.

«54 мільярди доларів – ось загальна боргова спадщина, яку нагуляли сьогоднішні «правдоборці» у 2007-2013 роках, коли були владою відповідні політичні сили. Тепер за ними хтось має прибрати, даруйте віддати», - наголосив президент.

Порошенко також нагадав, що Україна давно мала зобов'язання щодо врегулювання ціни на газ – ще з часів, «коли Гройсман ще був мером Вінниці».

«Відповідний меморандум з МВФ був підписаний 31 жовтня 2008 року. Фонд тоді очолював Домінік Стросс-Канн, а хто на той час був Прем’єр-міністром - дуже легко зазирнути у Вікіпедію. Але хто б не був - подібні зобов’язання носять не персональний, а міжнародно-правовий характер. Хоча зобов'язання і гроші брали одні, а повертати гроші мусять інші», - констатував він.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Кабінет міністрів оголосив про підвищення з 1 листопада тарифів на газ для населення на 23,5% - до 8550 грн за тис. кубометрів.