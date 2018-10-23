Могеріні: ЄС не визнає окупацію Криму - кордони держав силоміць змінювати не можна

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні наголошує, що Євросоюз не визнає окупацію Криму Росією, бо кордони незалежних держав не можна змінювати шляхом застосування військової сили.

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Про це Могеріні заявила під час дебатів щодо ситуації в Азовському морі на пленарному засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі.

"Ми не визнаємо і не визнаватимемо незаконну анексію Кримського півострова Російською Федерацією. Перше і головне - це питання принципів, цінностей, щодо яких усі європейські держави погодилися у Гельсінки у 1975 році. Ми усі погодилися з основоположними принципами, що наші кордони не можуть бути змінені за допомогою військової сили", - підкреслила вона.

Могеріні нагадала, що на основі цих принципів та цінностей базується існування держав у Європі і також є фундаментальним інтересом для усіх європейців, "оскільки це є фундаментом миру і безпеки на нашому європейському континенті".

"Коли цей принцип порушується, як це відбулося, ми усі стаємо менш захищеними на нашому континенті, і події в Азовському морі є цією демонстрацією, коли основоположні правила мирного співіснування ігноруються, нестабільність та напруження неминуче зростатимуть", - зазначила Високий представник ЄС.