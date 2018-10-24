Адвокат Януковича посилається на лист екс-президента про введення поліцейської місії в Україну

Горошинський заявляє, що в матеріалах справи немає оригіналу листа Януковича до Путіна з проханням ввести в Україну російські війська, і водночас посилається на ще один лист, який наявний у матеріалах справи, у якому Янукович просить не про військову агресію, а про поліцейську місію.

Адвокат обвинуваченого у вчиненні державної зради екс-президента Віктора Януковича Олександр Горошинський посилається на лист Януковича про введення поліцейської місії в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Горошинський заявив під час дебатної промови на сьогоднішньому засіданні Оболонського районного суду Києва, що розглядає справу.

Засідання суду розпочалося з того, що Горошинський, як і вчора, почав говорити, що Янукович відсторонив адвокатів Віталія Сердюка та Ігоря Федоренка від участі у даній справі.

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На це головуючий суддя Владислав Дев’ятко нагадав Горошинському, що суд не замінював адвокатів Федоренка і Сердюка на адвоката Горошинського.

Після цього Горошинський приступив до дебатної промови. Він заявив, що в матеріалах справи існує лист, в якому Янукович нібито просить у президента Росії Володимира Путіна про політичні консультації та про поліцейську місію. Адвокат Януковича закидає прокурорам, що вони не довели відсутність такого листа.

Крім того, говорячи про всім відомий лист Януковича до Путіна, який є одним з основних доказів у справі, що Янукович скоїв державну зраду, Горошинський каже, що визнавати цей документ як доказ не можна, оскільки в матеріалах справи немає його оригіналу або належно завіреної копії.

Слід зазначити, що Горошинський сам же припускає, що оригінал цього листа може знаходитися або в Раді безпеки ООН, або у Міністерстві закордонних справ Росії.

Адвокат заявив клопотання, щоб суд не визнавав копію листа Януковича до Путіна як доказ.

Також він додав, що існують постанови українських судів, які надають права слідчим витребувати оригінал даного листа в адміністрації президента Росії.

Також Горошинський, посилаючись на відеозвернення першого віце-прем’єр-міністра часів Януковича Андрія Клюєва, зазначив, що Янукович нібито надсилав листи також і лідерам європейських країн.

Зазначимо, що лист про поліцейську місію, про який сьогодні згадував Горошинський, з’явився у промовах адвокатів Януковича минулого року, і, за твердженням адвоката, був долучений до матеріалів справи.

Після цього суддя Дев’ятко оголосив у засіданні перерву до 9 ранку 25 жовтня. Очікується, що Горошинський продовжить свій виступ в рамках судових дебатів.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у державній зраді, пособництві представникам влади Росії, в умисних діях, вчинених з метою зміни кордонів території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

16 серпня 2018 року на дебатах в Оболонському райсуді Києва прокурори попросили призначити Януковичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.