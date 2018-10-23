Адвокат назвав умови виступу Януковича в суді без участі влади РФ (відео)

На засідання сьогодні з’явилися два адвокати Януковича – Юрій Рябовол, який захищає Януковича за бюджетний кошт, а також Олександр Горошинський — адвокат Януковича за договором.

Адвокат Януковича Олександр Горошинський просив суд надати йому термін у три місяці для отримання акредитації російського Міністерства юстиції.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вчергове засідання Оболонського районного суду Києва з розгляду справи про вчинення державної зради екс-президентом Віктором Януковичем завершилося нічим.

На засідання сьогодні з’явилися два адвокати Януковича – Юрій Рябовол, який захищає Януковича за бюджетний кошт, а також Олександр Горошинський — адвокат Януковича за договором. Горошинський мав сьогодні завершити свою промову в рамках судових дебатів, оскільки раніше він запевняв суд, що йому для цього потрібно декілька годин.

Однак засідання почалось з вимоги Горошинського узгодити з ним подальші судові засідання через те, що він впродовж всього цього тижня бере участь також у засіданні Святошинського райсуду Києва, де захищає екс-”беркутіцвців”.

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На це головуючий у справі про держзраду Януковича суддя Владислав Дев'ятко зауважив, що дні судових засідань з Горошинським були узгоджені ще раніше, і що спеціально для того, щоби Горошинський встиг на обидва судові засідання, суд призначає свої засідання на 9-ту годину ранку. На це Горошинський відповів, що йому довго діставатися до Святошинського суду на вулицю Жилянську, для цього йому потрібно півтори години. Суддя Дев'ятко зазначив, що Оболонський суд звертався до Святошинського суду, і там йому відповіли, що перенести засідання у справі екс-”беркутівців” немає можливості. Після цього Горошинський обрав іншу тактику затягування справи, а саме заявив, що Янукович вже нібито погодився виступити із заключним словом без участі офіційної влади Росії в організації відеоконференцзв’язку, однак є проблема: Янукович хоче, щоб поряд з ним під час його виступу знаходився саме адвокат Горошинський, а він немає акредитації при російському Міністерстві юстиції на відміну від адвокатів Віталія Сердюка та Ігоря Федоренка, які вже вийшли з даного судового процесу. На це суддя Дев'ятко зазначив, що згідно з російським законодавством, процес отримання дозволу іноземним адвокатом для здійснення захисту в Росії може зайняти до 3-х місяців, і що цей термін є неприйнятним, оскільки порушує принцип розумних строків проведення судового слідства.

Водночас суддя зазначив, що суд надасть Горошинському розумні терміни для того, щоб він вирішив свої справи з російським Мін’юстом.

“Суд надасть Горошинському розумний термін для реєстрації, а якщо цього не станеться, інтереси Януковича під час виголошення його останнього слова зможуть захищати Віталій Сердюк і Ігор Федоренко”, - сказав Дев'ятко.

На це Горошинський запитав, що значить розумні терміни. Суддя відповів, що йому важко визначити якийсь конкретний час, оскільки адвокат Горошинський вже не раз обіцяв суду завершити свою промову, однак щоразу свою обіцянку не виконував. Після цього Горошинський заявив, що в нього є ще одна заява від його клієнта Януковича, де той просить суд вивести з процесу безкоштовного адвоката Рябовола, оскільки той нібито здійснює захист Януковича проти його волі.

Дев'ятко відмовив у видаленні з процесу Рябовола, зазначивши, що для цього немає законних підстав. Після цього суддя нагадав Горошинському, що він (Горошинський) поспішає на засідання у справі екс-”беркутівців”, і оголосив перерву до 09.00 24 жовтня.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у державній зраді, пособництві представникам влади Росії, в умисних діях, вчинених з метою зміни кордонів території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

16 серпня 2018 року на дебатах в Оболонському райсуді Києва прокурори попросили призначити Януковичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.