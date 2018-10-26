Астролог спрогнозував, чи повернеться Крим в Україну

Росія не віддасть Крим Україні, переконаний астролог.

У тому випадку, якщо в Росії зміниться керівництво і до влади прийдуть сили, які перебувають сьогодні в опозиції до режиму Путіна, для України нічого не зміниться в плані повернення Криму.

Таку думку висловив «Фактам» міжнародний астролог вищої категорії, астрополіттехнолог Влад Росс.

За його словами, наступником Путіна може бути Медведєв. Зазначимо, що будучи президентом РФ, нинішній глава російського уряду вважався прогресивним і ліберальним керівником.

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«Більше спадкоємців у нього не буде. Але навіть якщо до влади прийде Олексій Навальний (відомий російський опозиціонер), то нічого не зміниться. Крим нам не віддадуть», — вважає Росс.

Не варто, за словами Росса, найближчим часом чекати і закінчення війни на Донбасі.

«До 2020 року я не бачу, щоб в цьому питанні щось сильно змінилося. Так що, за моїм прогнозом, до 2020 року війна на Донбасі не закінчиться. Може бути, в кінці 2019 року підуть якісь хороші зрушення», — зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, астролог спрогнозував швидкий відхід Путіна з поста президента.