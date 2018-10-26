Порошенко: довіряю Лукашенку на 100%, його місія надзвичайно важлива

Президент України відзначив важливість ролі Білорусі у процесі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Президент України Петро Порошенко заявив про повну довіру до президента Білорусі Олександра Лукашенка та відзначив роль Білорусі в організації переговорів з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це Порошенко повідомив під час виступу на першому Форумі регіонів України та Білорусі у Гомелі.

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«Чи довіряю я Лукашенку? На 100% довіряю. І ми про це сьогодні говорили. Чи є важливою його місія? Надзвичайно важлива. Як і місія Білорусі... Ми маємо зробити все, щоб припинити війну. Ми маємо зробити все, щоб перестали вбивати українців, щоб були виведені російські війська і почалося політичне врегулювання через вибори, але не фейкові вибори, які Росія хоче провести за тиждень, а справжні вибори», – заявив він.

При цьому Порошенко відзначив важливість ролі Білорусі в цьому процесі, тому що Тристороння контактна група працює в Мінську.

«Білорусь все, що може робить, щоб організувати цю роботу. Дякуючи домовленостям у Мінську були звільнені з в’язниць тисячі заручників», - зауважив глава Української держави.

Порошенко висловив вдячність Лукашенку за сприяння у цьому процесі.

В свою чергу, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що заради миру Білорусь готова включитися в конфлікт між Україною і Росією.