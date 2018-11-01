Клімкін заявив, що не закликав українців не відвідувати Білорусь

Разом з тим Павло Клімкін зазначив, що багатьом ветеранам АТО, журналістам і громадським активістам "варто дуже ретельно зважувати усі ризики".

Глава МЗС України Павло Клімкін заявляє, що не закликав українських громадян не відвідувати Білорусь.

Але, за його словами, багатьом ветеранам АТО, журналістам і громадським активістам "варто дуже ретельно зважувати усі ризики", написав міністр на сторінці в Facebook.

"Багато хто досі обговорює мої слова щодо небезпеки перебування наших громадян в Білорусі через діяльність російських спецслужб. Запитують, що ж робити? Насправді, нічого не робити. Просто думати головою і зважати на цілком реальну небезпеку", - підкреслив міністр.

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"Я ніколи не закликав українських громадян не відвідувати Білорусь. Власне, це відбувається кожного дня. Але багатьом ветеранам АТО, журналістам, громадським активістам варто дуже ретельно зважувати усі ризики. Врешті решт, ситуація складна і не обмежується лише захопленням Павла Гриба", - наголосив він.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним.

"Перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним, і про це ми будемо говорити з Мінськом. Ми розуміємо, що на території Білорусі діють російські владні структури. Росія присутня там у галузі безпеки. Але у двосторонніх відносинах, політичних і економічних, у нас немає великих проблем...", - заявив Клімкін.