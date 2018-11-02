Порошенко призначив посла України в Новій Зеландії
03:21, 02 листопада 2018Політика
349 0
Дмитро Сенік призначений за сумісництвом, оскільки є на даний час послом України в Сінгапурі.
Порошенко призначив посла України в Новій Зеландії / фото: УНІАН
Президент Петро Порошенко призначив Дмитра Сеніка надзвичайним і повноважним послом України в Новій Зеландії.
Читайте такожПорошенко призначив новим губернатором Київщини люстрованого керівника київської поліції
Відповідний указ Порошенка від 1 листопада 2018 року оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
«Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Сінгапур Сеніка Дмитра Юрійовича надзвичайним і повноважним послом України в Новій Зеландії за сумісництвом», - зазначено в документі.
Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко призначив Сергія Шутенка надзвичайним і повноважним послом України в Грецькій Республіці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter