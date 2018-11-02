Порошенко призначив посла України в Новій Зеландії

Дмитро Сенік призначений за сумісництвом, оскільки є на даний час послом України в Сінгапурі.

Президент Петро Порошенко призначив Дмитра Сеніка надзвичайним і повноважним послом України в Новій Зеландії.

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Відповідний указ Порошенка від 1 листопада 2018 року оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

«Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Сінгапур Сеніка Дмитра Юрійовича надзвичайним і повноважним послом України в Новій Зеландії за сумісництвом», - зазначено в документі.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко призначив Сергія Шутенка надзвичайним і повноважним послом України в Грецькій Республіці.