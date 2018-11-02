этот материал доступен на русском

Порошенко призначив посла України в Новій Зеландії

03:21, 02 листопада 2018
Політика
349 0
Порошенко призначив посла України в Новій Зеландії / фото: УНІАН

Читайте такожПорошенко призначив новим губернатором Київщини люстрованого керівника київської поліції

Відповідний указ Порошенка від 1 листопада 2018 року оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

«Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Сінгапур Сеніка Дмитра Юрійовича надзвичайним і повноважним послом України в Новій Зеландії за сумісництвом», - зазначено в документі.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко призначив Сергія Шутенка надзвичайним і повноважним послом України в Грецькій Республіці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Нова Зеландія#Петро Порошенко#посол України