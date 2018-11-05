Депутат Паламарчук назвав «маячнею» інформацію ЗМІ про свою можливу причетність до вбивства Гандзюк

Парламентар заявив, що готовий судитися з журналістами, які подали про нього таку інформацію.

Народний депутат України Микола Паламарчук (фракція «блок «Петра Порошенка») називає «маячнею» звинувачення щодо можливої його причетності до замаху на активістку Катерину Гандзюк.

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Про це Паламарчук сказав в коментарі агентству УНІАН, коментуючи інформацію Telegram-канала The Newsroom, який посилається на власні джерела, про те, що гроші за напад на Гандзюк офіційному «замовнику» Сергію Торбіну передавав помічник Паламарчука Ігор Павловський.

Паламарчук повідомив, що нещодавно переніс операцію і перебуває на лікуванні.

«Дійсно, такий помічник є у мене в Херсонській області», - підтвердив депутат та додав: «Якщо він комусь передавав гроші, то нехай його притягують до кримінальної відповідальності»

Коментуючи інформацію про те, що Павловського вже допитували з цього приводу, депутат зазначив: «Можливо, допитували, але я цього не знаю. Якщо допитували, то нехай затримують, якщо винуватий, то нехай притягують. Я не може ні спростувати, ні підтвердити, чи він причетний, чи ні».

За його словами, це мають з’ясувати правоохоронні органи.

Паламарчук дуже образився на те, що ЗМІ його називають «смотрящим президента Порошенка» в Херсонській області. «Я правоохоронець, ну який я «смотрящий», - сказав він.

Паламарчук зазначив, що підозрюваний Торбін перебував в громадській організації, яка розміщувалась у тій же будівлі, де і його депутатська приймальня . «Я його бачив один раз цього, що затримали. Звичайно, що і мій помічник його знає», - додав Паламарчук.

Депутат всі звинувачення на свою адресу називає «маячнею». «Бо так можна мене звинуватити і в убивстві Кеннеді», - сказав він та наголосив: «Я Гандзюк не знав, я її ніколи не бачив в очі, я з нею не пересікався».

Паламарчук підкреслив: «Я точно не маю ні мотивів, ні підстав. Не знав я її. Вона мене не критикувала, не знала мене».

Депутат заявив, що готовий судитися з журналістами, які подали про нього таку інформацію.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під домашній арешт були відправлені троє підозрюваних в нападі - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня. Також під арештом перебуває Микита Грабчук.

4 листопада Катерина Гандзюк померла. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки. Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження, за яким розслідується напад на активістку, на статтю «Закінчене вбивство». Глава Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що у справі зібрано всю доказову база, найближчим часом матеріали скерують до суду. Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін запевнив, що замовник злочину буде встановлений та затриманий.

5 листопада у прес-службі Міністерства внутрішніх справ повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину. Однак у Генпрокуратурі заявили, що справа ще не надійшла до СБУ.

У Верховній Раді запропонували створити ТСК з розслідування нападів на активістів. Зокрема, таку ініціативу підтримали фракції «Батьківщина», «Самопоміч» та «БПП».