Луценко поскандалив з депутатами з фракції "Самопоміч" і назвав Соболєва "недорослем з діареєю мозку"

Генпрокурор наголосив, що сьогодні похоронами активістки Катерини Гандзюк займається «Народний фронт», а фракція «Самопоміч» «збирає на цьому свої дивіденди».

Генеральний прокурор України Юрій Луценко поскандалив з депутатами з фракції «Самопоміч» і назвав народного депутата з цієї фракції Єгора Соболєва «недорослем».

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи слова народного депутата України Олени Сотник (фракція «Самопоміч») з приводу недопустимості образливих слів генпрокурора на адресу народних депутатів, Луценко зазначив: «Все це вже було, було минулого року, коли шайка мерзотників намагалися примазатися до вбивства адвоката Ноздровської і проливали тут море брехливих слів про те, що слідство нічого не робить».

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Генпрокурор наголосив, що, коли обвинувачений у вбивстві «пішов у суд, то ні один із цих мерзотників, і цей, і цей (при цьому показував на депутатів із фракції «Самопоміч» - УНІАН), не пішли навіть в суд — нікого це не хвилює».

Луценко наголосив, що сьогодні похоронами активістки Катерини Гандзюк займається «Народний фронт», а фракція «Самопоміч» «збирає на цьому свої дивіденди». Генпрокурор також заявив, що Соболєв не розуміє різницю «між процесуальним керівництвом і слідством, якого ГПУ не має вже рік, то це не голова комітету (йдеться про те, що Соболєв був головою ВР з питань боротьби з корупцією — УНІАН), а просто недоросль, у якого діарея мозку виливається тут, в цьому залі».

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про намір піти у відставку на фоні резонансу, спричиненого смертю Катерини Гандзюк.