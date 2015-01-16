Береза назвав проект закону про зняття недоторканності з нардепів "верхом лицемірства" і "розводом"

Таку думку висловив член парламенту Борислав Береза у Facebook.

Він вважає, що прийняття законопроекту буде змодельовано таким чином, щоб він не пройшов друге слухання.

"Згідно з процедурою, має бути два слухання. На першому голоси наберуть. А от потім ми побачимо альтернативний законопроект. І голоси типу розділяться. І кожен депутат буде запевняти свого виборця, що він голосував же, але він не винен в тому, що закон не набрав голосів. А за зміни до конституції необхідно 300 голосів", - написав Береза.

Читайте такожПорошенко підготував законопроект про скасування депутатської недоторканностіТакож він вважає, що сам проект є "верхом лицемірства", тому що не пропонує зняти недоторканність з президента.

"Верх лицемірства - це запропонувати зняти недоторканність зі всіх, крім президента. А Майдан розстрілював президент Янукович чи парламент? А владу узурпував президент Янукович чи парламент? Так чому ж ця посада залишається недоторканною?", - написав депутат.

"Але найгірше, що колеги по парламенту посміхаються з цього приводу. Вони розуміють, як "розведуть" народ", - додав він.

Нагадаємо, депутати внесли законопроект про скасування недоторканності до порядку денного, однак пізніше відмовилися працювати понаднормово і голова Ради Володимир Гройсман закрив засідання.