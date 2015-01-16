Рада включила до порядку денного зняття недоторканності з депутатів і суддів

Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосували 297 народних депутатів із 322 зареєстрованих в сесійній залі.

Від фракцій “Блоку Петра Порошенка” “за” проголосували 120 депутатів, від “Народного фронту” - 72, від “Опозиційного блоку” - 17, позафракційних — 17, від “Самопомочі” - 24, від Радикальної партії - 17, від групи “Воля народу” - 8, від “Батьківщини” - 14, від групи “Економічний розвиток” - 8.

Водночас від жодної політичної сили ніхто не проголосував “проти”, жоден депутат не утримався від голосування. 25 депутатів не голосували.

Читайте такожПорошенко підготував законопроект про скасування депутатської недоторканностіПісля голосування голова ВР Володимир Гройсман закликав депутатів, якщо хтось із них з якоїсь причини не проголосував за це питання, то вони мають написати офіційну заяву про зарахування їхнього голосу. Водночас він додав, що буде оприлюднено прізвища тих, хто не голосував.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 січня, у Верховній Раді було зареєстровано президентський законопроект про внесення змін до Конституції України щодо недоторканості народних депутатів України та суддів (№1776).