На Тернопільщині заборонили публічне використання фільмів та пісень російською мовою

Крім того, 2019 рік оголошено Роком ОУН у Тернопільській області.

Тернопільська обласна рада вирішила встановити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Тернопільської області.

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Про це повідомляється на сайті Тернопільської облради. Мораторій буде діяти до моменту повного припинення окупації Росією території України.

Крім того, депутати Тернопільщини вирішили відзначити 90-ліття створення ОУН та оголосити 2019 рік Роком ОУН в області.

Нагадаємо, 18 вересня на території Львівської області встановлено заборону на публічне використання російськомовного культурного продукту.

25 жовтня подібний мораторій було запроваджено на території Житомирської області.