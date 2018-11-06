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На Тернопільщині заборонили публічне використання фільмів та пісень російською мовою

17:49, 06 листопада 2018
Політика
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В тернопільській області заборонили публічно вмикати пісні російською мовою / mymusicmy.ru

Тернопільська обласна рада вирішила встановити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Тернопільської області.

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Про це повідомляється на сайті Тернопільської облради. Мораторій буде діяти до моменту повного припинення окупації Росією території України.

Крім того, депутати Тернопільщини вирішили відзначити 90-ліття створення ОУН та  оголосити 2019 рік Роком ОУН в області.

Нагадаємо, 18 вересня на території Львівської області встановлено заборону на публічне використання російськомовного культурного продукту.

25 жовтня подібний мораторій було запроваджено на території Житомирської області.

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Теги: #Тернопільська область