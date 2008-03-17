Вінський вважає проблемою коаліції відноcини між Секретаріатом і Кабміном

14:45, 17 березня 2008
Політика
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Міністр думає, що проблеми будуть вирішені

Міністр транспорту  і  зв`язку  Йосип  Вінський не заперечує, що в коаліції є проблеми, але  упевнений, що вони будуть вирішені.  Про це він сказав в інтерв`ю журналу «Главред».«...Є проблеми в коаліції – вони для мене очевидні, я їх бачу. Але це питання часу, ми ці проблеми розв`яжемо – ми приречені  на  це,  іншого  варіанту немає!», - відзначив Вінський. Він уточнив,  що  вважає  проблемою  коаліції  «певні «нестиковки», які існують сьогодні  у відносинах  Секретаріату Президента і Кабінету міністрів». «Вони очевидні, але коли ВР, нарешті, дійсно запрацює, стане зрозуміло, які реальні проблеми є в коаліції, і які –  в опозиції.  На сьогодні зрозуміти це неможливо...»,  -  сказав Вінський. Він упевнений, що у коаліції є 226 голосів  для  ухвалення  пакету  політичних  документів,  вписаних у коаліційну угоду. «Безумовно!», -  відповів Вінський  на відповідне  питання.  «227  голосів у нас є! Я допускаю, що якісь законопроекти не пройдуть – нічого страшного, інші пройдуть. Повернемося  до них за регламентом ще раз. Не бачу тут жодної проблеми. У будь-якому випадку коаліція – це набагато ефективніше, ніж її відсутність – це ж очевидні  речі», - сказав Вінський. В той же час він відзначив, що  «якщо  ми  (у  коаліції  – Ред.) будемо нездатні працювати, тоді дійсно наша  коаліція може розпастися, і будуть нові вибори».

Вінський наголосив, що не бачить можливості створити коаліцію іншого формату в цій Верховній Раді.

 

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