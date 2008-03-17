Вінський вважає проблемою коаліції відноcини між Секретаріатом і Кабміном

Міністр думає, що проблеми будуть вирішені

Міністр транспорту і зв`язку Йосип Вінський не заперечує, що в коаліції є проблеми, але упевнений, що вони будуть вирішені. Про це він сказав в інтерв`ю Міністр транспорту і зв`язку Йосип Вінський не заперечує, що в коаліції є проблеми, але упевнений, що вони будуть вирішені. Про це він сказав в інтерв`ю журналу «Главред». «...Є проблеми в коаліції – вони для мене очевидні, я їх бачу. Але це питання часу, ми ці проблеми розв`яжемо – ми приречені на це, іншого варіанту немає!», - відзначив Вінський. Він уточнив, що вважає проблемою коаліції «певні «нестиковки», які існують сьогодні у відносинах Секретаріату Президента і Кабінету міністрів». «Вони очевидні, але коли ВР, нарешті, дійсно запрацює, стане зрозуміло, які реальні проблеми є в коаліції, і які – в опозиції. На сьогодні зрозуміти це неможливо...», - сказав Вінський. Він упевнений, що у коаліції є 226 голосів для ухвалення пакету політичних документів, вписаних у коаліційну угоду. «Безумовно!», - відповів Вінський на відповідне питання. «227 голосів у нас є! Я допускаю, що якісь законопроекти не пройдуть – нічого страшного, інші пройдуть. Повернемося до них за регламентом ще раз. Не бачу тут жодної проблеми. У будь-якому випадку коаліція – це набагато ефективніше, ніж її відсутність – це ж очевидні речі», - сказав Вінський. В той же час він відзначив, що «якщо ми (у коаліції – Ред.) будемо нездатні працювати, тоді дійсно наша коаліція може розпастися, і будуть нові вибори». Вінський наголосив, що не бачить можливості створити коаліцію іншого формату в цій Верховній Раді.

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