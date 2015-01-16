Водія позашляховика, який збив маланкарів у Чернівецькій області, знайшли повішеним

Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні МВС, тіло 25-річного чоловіка знайшли 16 січня.

За попередніми висновками, винуватець ДТП сам вкоротив собі віку.

Наразі тіло направлене на експертизу. Відомості про дану подію внесено до Журналу єдиного обліку за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Тим часом правоохоронці встановили деталі аварії у ніч на 14 січня. У позашляховику, який збив маланкарів, перебувало 12 осіб, дехто з них сидів навіть на даху автомобіля. Усі вони також були маланкарями. Сама автівка, яка не належала водієві та не мала належних документів, рухалася із вимкненими фарами. Правоохоронці припускають, що водій просто не впорався з керуванням незнайомого авто, при перегазуванні замість того, щоб зупинити машину додав швидкості і в’їхав у іншу групу маланкарів.

Читайте такожУ Чернівцях через загрозу терактів скасували фестиваль МаланокЯк повідомляв УНІАН, У селищі Берегомет Вижницького району Чернівецької області 14 січня близько 4-ї ранку позашляховик в’їхав у гурт людей, які йшли по проїзній частині. Усі пішоходи були маланкарями. У результаті зіткнення, загинула 31-річна місцева мешканка. Ще десятеро осіб звернулися за медичною допомогою до центральних районних лікарень міст Вижниці та Сторожинця. Шестеро потерпілих були оглянуті медиками та відпущені додому. Четверо з тяжкими ушкодженнями госпіталізовані. Водій, залишивши авто, з місця події втік.