Україна і країни Європи переглянули підходи по захисту кордонів через військову агресію РФ

За словами голови ДПСУ Петра Цигикала, сьогодні спостерігається реальна небезпека, яка склалася внаслідок анексії Криму і великої частини виключної морської економічної зони України.

Через військову агресію Росії Україна та інші європейські держави кардинально переглянули підходи щодо захисту й оборони своїх кордонів, у тому числі на морі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Одесі в ході форуму Чорноморського прикордонного співробітництва з участю керівництва прикордонних і берегових охорон прибережних країн Чорноморського регіону заявив голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал.

За його словами, сьогодні спостерігається реальна небезпека, яка склалася внаслідок анексії Криму і великої частини виключної морської економічної зони України.

«Через військову агресію Росії Україна та інші європейські держави кардинально переглянули підходи щодо захисту й оборони своїх кордонів, у тому числі на морі. Зокрема, в рамках нарощування морської компоненти ми реформуємо свою Морську охорону», - зазначив голова Держприкордонслужби.

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Зокрема, як додав голова Регіонального управління морської охорони прикордонного відомства Олег Костур, Держприкордонслужба запроваджує комплекс заходів, який передбачає насамперед перегляд підходів до охорони морських просторів України. Один з таких заходів - створення окремої структури для захисту національних інтересів у сфері безпеки державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній економічній (морській) зоні, а також для протидії системним загрозам зокрема з боку РФ.

«Сьогодні в Одесі вже створено орган управління Морської охорони, триває розгортання підрозділів по всьому узбережжю Чорного та Азовського морів і річки Дунай», - сказав він.

За словами Цигикала, у зв'язку з ескалацією напруженості в Чорному і Азовському морях Україна нарощує сили берегової оборони, підсилює ВМФ і відстежує заходи до Криму іноземних суден. Також фіксуються факти незаконних суднозаходів до портів анексованого Криму, а дані про порушників передаються в міжнародні суди.

У цьому процесі українським морякам допоможуть їхні колеги з інших країн Чорноморського басейну

«Для нас вкрай важлива загальна позиція об'єднаної Європи і всього цивілізованого світу щодо засудження агресивної політики Росії. Така консолідована позиція і практичні дії мають відігравати ключову роль у формуванні нової системи колективної безпеки», - наголосив Цигикал.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 7 листопада, в Одесі стартував форум Чорноморського прикордонного співробітництва з участю керівництва прикордонних і берегових охорон п'яти прибережних країн Чорноморського регіону - України, Туреччини, Румунії, Грузії та Болгарії. Російську Федерацію через недотримання своїх зобов'язань і порушення норм міжнародного права на зустріч до Одеси не запрошено.