Печерський райсуд відхилив позови ”Нашої України” і БЮТ

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ заявляє, що вчора Печерський районний суд Києва розглянув усі позови щодо обрання керівництва парламенту і створення коаліції та відхилив їх.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи з парламентської трибуни, О.МОРОЗ зазначив, що це найкраща відповідь на те, чи діють коаліція і керівництво парламенту в межах Конституції і регламенту ВР.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня народний депутат Роман ЗВАРИЧ подав адміністративний позов у Печерський райсуд до голови ВР О.МОРОЗА за нелегітимне оголошення про припинення діяльності коаліції демократичних сил і про створення антикризової коаліції.

Крім самого позову, було внесено клопотання, де “Наша Україна” вимагає, щоб суд уже зараз виніс рішення заборонити голові Верховної Ради та Президентові України вчиняти будь-які юридичні кроки, пов’язані з нелегітимними діями голови Верховної Ради України, сказав Р.ЗВАРИЧ.

Крім того, БЮТ подав позови у Печерський райсуд щодо обрання голови Верховної Ради та створення антикризової коаліції.