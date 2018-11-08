Україні пропонують відмовитися від Криму в обмін на Донбас - Марчук

Він не конкретизував, хто висловлює ці пропозиції, але уточнив, що такі ідеї можна почути в кулуарах різних переговорних майданчиків.

Представник України в робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук заявляє, що Україні інколи неофіційно пропонують піти на поступки та "зняти" тему Криму з порядку денного в обмін на можливе урегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Марчук сказав журналістам.

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"Я беру участь ще у двох міжнародних платформах по Донбасу, і на перервах під час кава-брейків кажуть, Євгене Кириловичу, так якщо Україна офіційно відмовиться, не те що відмовиться, а загалом зніме Кримську проблему, так це може бути дуже серйозна платформа для вирішення питань на Донбасі", - заявив Марчук.

"Тобто, відмовтесь офіційно від Криму, і потім можна буде, як вони кажуть... це не остаточно, але це мовляв приватне рішення, але бесіду ведуть зі мною не приватні особи", - сказав Марчук.

Водночас, він не назвав, від кого саме лунають такі пропозиції.

Як повідомляв УНІАН, у Росії заявили, що місія ОБСЄ повинна погоджувати з бойовиками польоти безпілотників над Донбасом.