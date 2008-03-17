У НУ-НС натякнули Черновецькому, що до 18.00 можна не нервуватися

15:51, 17 березня 2008
Політика
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Спільного рішення коаліції ще немає

На сьогодні немає узгодженого рішення коаліції щодо розгляду 18 березня у парламенті питання про дострокові вибори мера Києва.

Про це сказав в інтерв’ю УНІАН народний депутат України Тарас СТЕЦЬКІВ (фракція НУ-НС).

Він наголосив, що заяви лідера БЮТ це - «ініціатива БЮТ», але «це не є спільне рішення коаліції» поки що.

Депутат також повідомив, що сьогодні, о 18 годині, відбудеться рада коаліції, де може обговорюватися і дане питання.

 

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