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Єврокомісар закликав покарати організаторів нападів на активістів в Україні

00:18, 09 листопада 2018
Політика
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Ган: "Напади на активістів є неприйнятними" / фото УНІАН

Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ган закликав українську владу притягнути до відповідальності організаторів нападів на українських активістів.

Як йдеться у повідомленні Представництва ЄС у мікроблозі Twitter, єврокомісар вже прибув з візитом в Україну та провів першу зустріч в Україні, і саме з громадськими активістами і адвокатом Катерини Гандзюк. 

"Напади на активістів є неприйнятними, їх винуватців і замовників слід притягнути до відповідальності", - наголосив Ган.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Жінку з хімічним опіком більш ніж 30% тіла госпіталізували до місцевої лікарні. Пізніше її перевели на лікування до Київського міського опікового центру.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинене з особливою жорстокістю.

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Правоохоронці встановили п'ятьох осіб, які об'єктивно підозрюються в організації та скоєнні злочину, і всім їм судом було обрано запобіжний захід. На сьогодні під вартою перебувають Сергій Торбін і Микита Грабчук, решті - В'ячеславу Вишневському, Володимиру Васяновичу і Віктору Горбунову - суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

4 листопада Гандзюк померла. Того ж дня слідчі змінили кваліфікацію нападу на активістку, яка кваліфікувала його як закінчений злочин.

5 листопада в МВС заявили про виконання поліцією всіх необхідних слідчих дій у справі Гандзюк і передачу кримінального провадження в СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину.

За інформацією генпрокурора Юрія Луценка, правоохоронці перевіряють 12 осіб на причетність до замовлення вбивства Гандзюк.

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Новина в сюжеті: Напади на активістів в Україні
Теги: #Йоганнес Ган#Катерина Гандзюк#напади на активістів