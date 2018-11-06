У замовленні вбивства Гандзюк підозрюють 12 осіб - Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко також повідомив, що сама керуюча справами Херсонської міськради Катерина Гандзюк говорила про декого з цих підозрюваних.

Слідство підозрює 12 осіб, які ймовірно могли замовити вбивство керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу з трибуни Верховної Ради заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Сьогодні ми маємо підозри щодо 12 осіб, які ймовірно були замовниками цього злочину. Сама Гандзюк говорила про частину з них під час скайп-зв'язку і її допиту слідчими. Звертаю також увагу, що мені особисто вона висловлювала щодо трьох із цих осіб. Слідству - дещо більше", - сказав він.

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Довідка УНІАН. 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під домашній арешт були відправлені троє підозрюваних в нападі - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня. Також під арештом перебуває Микита Грабчук.

В межах повноважень поліція допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи.

4 листопада Гандзюк після тривалого лікування померла.

5 листопада у прес-службі МВС повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ.

Раніше правозахисні і громадські організації оприлюднили відкрите звернення з вимогою публічного звіту про розслідування справи Гандзюк. Вони вимагають відставки генпрокурора Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.