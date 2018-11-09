Гройсман просить Раду посилити повноваження прем'єр-міністра

Глава уряду обіцяє протягом трьох місяців після ухвалення його пропозицій навести в країні «реальний порядок».

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що внесе до Верховної Ради проект змін до закону про Кабінет міністрів в частині посилення повноважень прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на засіданні парламенту.

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«Хочу сказати - як прем’єр-міністру і уряду нам не достатньо повноважень», - зазначив Гройсман.

За його словами, політики мають вирішувати, яка буде система управління в державі - президентсько-парламентська чи парламентсько-президентська.

«Але я категорично підтримую наведення ладу і порядку в країні», - сказав прем’єр.

«Я внесу зміни до закону про Кабінет міністрів України про посилення повноважень прем’єр-міністра. Якщо ви це підтримаєте, то я протягом трьох місяців відповідально заявляю, що наведу в країні реальний порядок», - додав Гройсман.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр попередив народних депутатів про відповідальність при прийнятті закону про держбюджет на наступний рік.