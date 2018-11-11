Політолог розповів, для чого Кремлю потрібні "вибори" у Донецьку та Луганську

У у суто пропагандистському плані "вибори" 11 листопада, на його думку, будуть протиставлятися росіянами майбутнім президентським і парламентським виборам в Україні.

Сьогоднішні вибори на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донбасу використовуватимуться Москвою з подвійною ціллю: для спроби легітимізації нових "лідерів" терористичних "республік", а також для "замороження" конфлікту шляхом федералізації України

Про це політолог Володимир Горбач пояснив в коментарі Еспресо.TV.

"Вибори" 11 листопада 2018 року потрібні РФ для легітимації позірної влади своїх агентів на окупованій території. Це те ж саме, що і "вибори" 3 листопада 2014 року. Попередні "керівники" Захарченко і Болотов, судячи з усього, не виправдали довіри Кремля, прокралися і були ліквідовані. Лише у так званій ДНР за даними СБУ було вкрадено 24 млрд російських рублів... Тобто, ці "вибори" з одного боку, мають внутрішнє значення для стабілізації окупаційного режиму", - зазначив експерт.

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А з іншого, зовнішнього боку, додав Горбач, це курс на вихід РФ з Мінських домовленостей - "до замороження конфлікту".

"Але "замороження" не за придністровським чи абхазько-підвденноосетинським сценарієм, а за тією моделлю, що практикується РФ зараз в Україні. Тобто, "замороження" без припинення вогню - для створення постійного тиску на Україну з метою внутрішньої дестабілізації й подальшого контролю за допомогою так званої федералізації", - вважає політолог.

Окрім того, у суто пропагандистському плані "вибори" 11 листопада, на його думку, будуть протиставлятися росіянами майбутнім президентським і парламентським виборам в Україні.

11 листопада 2018 року росіяни та їхні найманці збираються провести в ОРДЛО "вибори" голів "Донецької" й "Луганської" "народних республік" та "депутатів Народної ради".

Зараз "ДНР" у статусі "в.о." формально "очолює" Денис Пушилін.

Окрім Пушиліна, на сьогоднішніх "виборах" в окупованому Донецьку свої "кандидатури" виставили Олена Шишкіна, Роман Храмєнков, Володимир Медведєв і Роман Евстифєєв. Аби створити видимість "демократії" на "виборах до Народної раду" допущено дві близьких до бойовиків організації - "Донецька респубілка" і "Вільний Донбас".

Аби позбутися приставки "в.о." у підконтрольному росіянам Луганську на "вибори" також йде нинішній ватажок "ЛНР", колишній полковник СБУ Леонід Пасічник. Удавану "конкуренцію" йому складають Олег Коваль, Людмила Руснак, Наталія Сергун.