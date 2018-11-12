Геращенко закликає ЄС посилити санкції проти Росії через фейкові "вибори" на Донбасі

Вона назвала фарсом незаконні "вибори" бойовиків на тимчасово окупованому Донбасі.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко закликає країни Європейського Союзу не лише висловити занепокоєння через фейкові «вибори» на Донбасі, а посилити санкції проти Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила під час Сьомого засідання Ради регіонального розвитку у Києві.

«Нинішньої неділі відбувся фарс, організований Кремлем на окупованих територіях Донбасу, який назвався псевдовиборами. Чому цей фарс настільки небезпечний? Це повністю повторення сценарію 2014 року, коли через псевдовибори, організовані Москвою, не тільки були зірвані мирні переговори в Мінську, але потім відбулася значна дестабілізація на фронті», - зазначила Геращенко.

За її словами, після так званих «виборів» окупантів на Донбасі у 2014 році відбулося загострення безпекової та політичної ситуації, «загинули тисячі наших хлопців, після того була страшні трагедії Донецького аеропорту, Дебальцевого». «Ось до чого тягне нас Москва», - наголосила вона.

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«Дуже важливо, щоб всі наші європейські партнери, які засудили ці псевдовибори на Донбасі, не просто обмежилися занепокоєнням, а посилили санкції проти країни-агресора», - вважає Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, в самопроголошених «ДНР і «ЛНР» 11 листопада проходило «голосування» на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад».

Міжнародне співтовариство виступило із засудженням псевдовиборів.

У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення «виборів» в ОРЛДО є порушенням Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові «вибори» на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їх проведення.