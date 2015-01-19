"Радник" Путіна повідомив про можливе вторгнення військ РФ до України

Про це пише американське видання The Daily Beast, передає Українська правда.

За словами автора статті, Марков розповів їй, що застереження секретаря РНБО Олександра Турчинова про повномасштабну війну, можуть виправдатися.

"Деякі російські сили можуть бути задіяні, щоб допомогти армії Новоросії у випадку, якщо українські сили переозброяться й стануть наступати", - наводить слова Маркова автор статті.

Він також визнав, не вдаючись у деталі, що "як мінімум двічі в серпні й вересні, деякі російські збройні сили були на українській території".

Марков працює як віце-ректор Російського університету імені Плеханова. Зараз він говорить, що бачить своєю місією – консультування Кремля.

"Я передаю мої поради через Наришкіна (Сергій Наришкін – глава Держдуми Росії. - ред)" . При цьому Марков визнав, що деякі його поради не були враховані. "Я був проти визнання київських виборів, але ми їх визнали, це була помилка", - сказав Марков.

Читайте такожРосія використовує Донбас як полігон для випробування новітньої зброїВін також визнав, що план Москви був розширити територію як він її називає "Новоросії", вигравши війну на Донбасі, а потім піти на Миколаїв, Харків, Одесу.

Але зараз, Марков визнав, що змінює тактику. "Десь півтора місяці тому я порадив, що замість "новоросії" ми могли б просувати інтеграцію Донбасу назад в Україну.