Сербська церква виступила проти української автокефалії

Церква пропонує Константинополю і іншим автокефальним церквам розглянути українське питання на Всеправославному соборі.

Сербська православна церква вважає "неканонічним" рішення Константинополя щодо надання автокефалії Українській церкві.

Про це йдеться на офіційному сайті Сербської церкви, пише ТСН.

Так, собор церкви "із жалем констатував, що Константинопольський патріархат зробив канонічно необґрунтоване рішення про реабілітацію двох лідерів розкольницьких груп України Філарета Денисенка і Maкарія Малетича". Тому Відтак, рішення Синоду Константинопольського патріархату необов'язкові для Сербської православної церкви", - йдеться в повідомленні.

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Сербська церква також не буде всупати в євхаристійне спілкування з реабілітованими Константинополем православними кліриками України.

Церква пропонує Константинополю і іншим автокефальним церквам розглянути українське питання на Всеправославному соборі, щоб "підтвердити і зміцнити соборність і єдність Православної церкви".

Раніше Македонія звернулася до Вселенського Патріархату у Константинополі щодо від'єднання від Сербської православної церкви.

Нагадаємо, 3 листопада в турецькому Стамбулі Константинопольський патріарх Варфоломій та президент України Петро Порошенко підписали угоду про співпрацю. Порошенко наголосив, що завершується процес створення автокефальної церкви, створені всі умови для підготовки до Собору, щоб томос було надано відповідно до канонів церкви.