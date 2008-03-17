У Луценка підозрюють, що Балога ”кришує” Черновецького

Народний депутат України, член депутатської групи «Народна самооборона» Олесь ДОНІЙ не виключає, що глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА може заблокувати результативне голосування у Верховній Раді щодо зміни влади в Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

О.ДОНІЙ нагадав, що для «Народної самооборони» перевибори – одна з вимог створення і блоку НУ-НС, і коаліції. «Пункт про перевибори київської міської влади під час переговорного процесу увійшов до коаліційної угоди. Перевибори – це принципова для нас річ», – сказав він.

За словами О.ДОНІЯ, саме «Народна самооборона» була ініціатором створення парламентської комісії з перевірки діяльності київської міської влади.

«У зв’язку з цим ми стурбовані, що політичний «дах» Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО знаходиться в найближчому оточенні Президента. Адже не секрет, що Віктор БАЛОГА неодноразово брав під свій особистий захист ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, в тому числі відправляючи листи до Кабміну із забороною проводити перевірку діяльності Київської міської адміністрації», – зазначив народний депутат.

На думку О.ДОНІЯ, В.БАЛОГА в разі відсутності чіткої інструкції від Президента, маючи вплив на кількох депутатів з фракції НУ-НС, зможе заблокувати результативне голосування щодо ситуації в Києві.

«Сподіваюся, Віктор ЮЩЕНКО зважить на настрої всередині коаліції, переважна більшість представників якої налаштована на покращення ситуації в Києві. Думаю, що Президент не дозволить втручатися в цей процес та не піде поперек волі абсолютної більшості представників коаліції», - сказав О.ДОНІЙ.

У той же час народний депутат зазначив, що ідея з блокуванням діяльності ВР «не є інструментом провладної більшості». «Як правило, такий інструмент застосовують опозиційні сили», – сказав він.

«Ми б хотіли, щоб провладна більшість, якою є НУ-НС та БЮТ, показали свою спроможність результативним голосуванням. Тому ми зробимо все можливе під час переговорного процесу, аби досягти позитивного рішення», – підкреслив О.ДОНІЙ.