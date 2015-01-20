Бірюков розповів, навіщо потрібна мобілізація

Навіть коли Україна переможе, вона повинна пам'ятати, що поруч з нею знаходиться ворожа країна. Про це в прямому ефірі "Свободи слова" у понеділок, 19 січня, сказав радник Президента України Юрій Бірюков, пише Обозреватель.

"Мобілізація нам потрібна для того, щоб в першу чергу нарешті провести повномасштабну ротацію і відпустити додому людей, які фізично і психологічно вже виснажені. Рік цього жаху - це важка ноша. По-друге, нам потрібно розуміти, що Російська Федерація, навіть якщо ми умовно завтра переможемо і відновимо територіальну цілісність, підпишемо всі світові угоди, нікуди не дінеться. Уздовж нашого кордону - ворожа країна, яка показала свої ворожі наміри, незважаючи на те, що вона це вічно вуалює красивими словами ", - сказав він.

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"Тому нам потрібно постійно готувати людей, які знають, як користуватися зброєю, щоб захищати нашу країну", - додав Бірюков.