Євросоюз запровадить санкції проти п'ятьох осіб за "вибори" на окупованому Донбасі - ЗМІ

Прізвища цих осіб, які брали участь в організації псевдовиборів і яких додадуть до санкційного списку за дії проти територіальної цілісності України, поки не повідомляються.

Європейський союз запровадить санкції проти п’яти осіб, що причетні до організації так званих «виборів» на непідконтрольних українському уряду територіях Донецької та Луганської областей.

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Про це радіо Свобода стало відомо з дипломатичних джерел в ЄС. Імена п’ятьох людей, які брали участь в організації виборів, додадуть до санкційного списку за дії проти територіальної цілісності України. Їм буде заборонений в’їзд у країни Європейського союзу, їхні активи на території ЄС будуть заморожені.

Рішення про запровадження нових санкцій може бути ухвалене під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка відбудеться 19 листопада в Брюсселі, і офіційно формалізоване протягом кількох тижнів після цього.

Зараз у списку – 155 осіб і 44 компанії.

Як повідомляв УНІАН, Рада Євросоюзу на засіданні 19 листопада обговорить ситуацію на Донбасі і в Азовському морі, зокрема, питання нещодавно проведених «виборів» в ОРДЛО. У НАТО заявили, що так звані «вибори», які відбулися 11 листопада в угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», є частиною гібридної війни Кремля проти України. В ОБСЄ вважають, що «вибори» на території ОРДЛО не відповідають Мінським домовленостям.