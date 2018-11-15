ЗСУ можуть залучити до створення єдиної армії Європи – експерт

Військовий експерт зазначив, що українська армія - єдина із усіх європейських збройних сил, яка успішно воює уже не один рік поспіль.

Україна може активно підключитися до планів президента Франції Еммануеля Макрона зі створення єдиної європейської армії. Адже на сьогодні ЗСУ є найдосвідченішою військовою силою Європи.

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Таку думку висловив військовий експерт Сергій Ковтун, передає «Обозреватель». За його словами, українська армія — єдина із усіх європейських збройних сил, яка успішно воює уже не один рік поспіль.

"Тут можуть бути різні варіанти. Один із них — це створення спільних бригад, як уже є українсько-польсько-литовська. У другому випадку, якщо брати структуру НАТО, то одним із основних тактичних підрозділів Альянсу є батальйон. І з цих батальйонів формуються бригади, а вже із бригад формуються корпуси", — зазначив експерт.

Він впевнений, що Україна може створити в структурі Міністерства оборони штатні батальйони, які будуть тактичними підрозділами, що за необхідності включаються у склад багатонаціональних європейських бригад.

"Тому, звичайно Україна може до цього долучитися. Ця ідея вже давно витала в повітрі, Макрон просто офіційно її озвучив", — підсумував Ковтун.