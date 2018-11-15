ЗСУ можуть залучити до створення єдиної армії Європи – експерт
Україна може активно підключитися до планів президента Франції Еммануеля Макрона зі створення єдиної європейської армії. Адже на сьогодні ЗСУ є найдосвідченішою військовою силою Європи.
Читайте такожЄвросоюз запровадить санкції проти п'ятьох осіб за "вибори" на окупованому Донбасі - ЗМІ
Таку думку висловив військовий експерт Сергій Ковтун, передає «Обозреватель». За його словами, українська армія — єдина із усіх європейських збройних сил, яка успішно воює уже не один рік поспіль.
"Тут можуть бути різні варіанти. Один із них — це створення спільних бригад, як уже є українсько-польсько-литовська. У другому випадку, якщо брати структуру НАТО, то одним із основних тактичних підрозділів Альянсу є батальйон. І з цих батальйонів формуються бригади, а вже із бригад формуються корпуси", — зазначив експерт.
Він впевнений, що Україна може створити в структурі Міністерства оборони штатні батальйони, які будуть тактичними підрозділами, що за необхідності включаються у склад багатонаціональних європейських бригад.
"Тому, звичайно Україна може до цього долучитися. Ця ідея вже давно витала в повітрі, Макрон просто офіційно її озвучив", — підсумував Ковтун.