Мером Бердянська обрано приватного підприємця

Міським головою Бердянська обраний бізнесмен Євген ШАПОВАЛОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької обласної ради, "на позачергових виборах мера м. Бердянськ, що відбулися минулої неділі, міським головою обраний Є.ШАПОВАЛОВ, за якого проголосували 43,45% тих, хто прийшли на виборчі дільниці. На другому місці - Анатолій СТЕПАНЕНКО (25,26% голосів), на третьому - Петро ГОНЧАРУК (17,4%)".

Всього у виборах міського голови Бердянська взяли участь 51,09% виборців, що мають право голосу, з яких 3,4% - не підтримали жодного кандидата.

Довідка УНІАН. ШАПОВАЛОВ Євген Іванович, 1951 р.н. безпартійний, приватний підприємець, має вищу економічну освіту.

16 березня в Бердянську відбулися позачергові вибори мера, необхідність проведення яких була обумовлена достроковим припиненням повноважень міського голови Валерія БАРАНОВА, який обраний народним депутатом України ("Блок Литвина").

Бердянськ є містом-курортом обласного підпорядкування і портовим містом. У ньому проживає 120 тис. чоловік.