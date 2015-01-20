Завтра Порошенко візьме участь у Давоському форумі

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, серед першочергових питань: подолання економічної кризи, залучення інвестицій та зовнішньополітична ситуація.

Порошенко зустрінеться з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Також запланована зустріч з генеральним секретерем Організації економічного співробітництва та розвитку Анхелем Гурріа, з яким будуть обговорюватись спільні проекти боротьби з корупцією.

Плануються зустрічі Порошенка з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і прем'єр-міністром Китайської Народної Республіки Лі Кецяном.

Окрім політиків президент зустрінеться з рядом керівників приватних фондів та корпорацій, що мають намір інвестувати власні кошти в українську економіку.

Читайте такожПутін відмовився від участі у Давоському форумі – ЗМІ21 січня Порошенко разом зі Швабом та екс-віце-канцлером Німеччини Філіпом Рьослером виступить з доповіддю "Майбутнє України". Початок доповіді - о 16.30 за українським часом. Також він зустрінеться з головними редакторами та журналістами провідних світових видань.

Завтра ж президент візьме участь у прямих ефірах на каналах Bloomberg Europe TV (о 13.35) та CNN (о 17.15).

Як повідомляв УНІАН, з робочий візит Порошенка у Швейцарії розпочався 19 січня та триватиме три дні.