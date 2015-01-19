Порошенко вирушив до Швейцарії
17:01, 19 січня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко відбув до Швейцарії з робочим візитом.
Президент вирушив до Швейцарії / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Читайте такожПорошенко підтвердив, що поїде на річницю визволення Освєнцима"19-21 січня 2015 року президент України Петро порошенко відвідає з робочим візитом Швейцарську Конфедерацію", - йдеться в повідомленні.
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