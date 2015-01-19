Порошенко вирушив до Швейцарії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Читайте такожПорошенко підтвердив, що поїде на річницю визволення Освєнцима"19-21 січня 2015 року президент України Петро порошенко відвідає з робочим візитом Швейцарську Конфедерацію", - йдеться в повідомленні.