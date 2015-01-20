Савченко дозволили зустрітися з сестрою

Про це вона повідомила телефоном із Москви, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

«Дозвіл Слідчого комітету на зустріч з Надією був готовий ще вчора. Проте сьогодні слідчі намагалися незаконно отримати від мене свідчення і тягнули час», - заявила Віра Савченко.

За її словами, слідчі навіть не допустили у приміщення Слідчого комітет РФ адвоката Надії Савченко - Іллю Новікова.

«Я наполягала на присутності адвоката, і розцінюю намагання СК здійснити допит без його участі, як порушення моїх прав», - заявила Віра Савченко.

Як вона повідомила, розмова зі слідчими тривала більше ніж півтори години. Віра Савченко відмовилася відповідати на всі запитання, посилаючись на право не свідчити проти себе та рідної особи.

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Очікується, що невдовзі Віра Савченко зустрінеться з Надією в СІЗО м. Москва.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 січня, делегація від партії «Батьківщина» разом із Вірою Савченко прибули до Москви, щоб зустрітися з Надією Савченко, яка голодує вже 39-й день.

Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де обвинуватили в причетності до загибелі російських журналістів.

27 жовтня 2014 р. Басманний суд Москви продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року. 22 грудня Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту Савченко і залишив її під вартою. Льотчицю утримують в московському СІЗО.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада закликала міжнародні організації та міжпарламентські асамблеї сприяти звільненню Савченко і делегувала її в ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодовку.