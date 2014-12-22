Московський суд відхилив скаргу Савченко

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення оголосив суддя Мосміськсуду.

Адвокат Марк Фейгін запропонував звільнити Савченко під заставу в 1 млн. руб. і продовжити розгляд у справі.

Фейгін наголосив, що згідно з постановою Верховного Суду РФ, слідство зобов'язане представити суду конкретні докази «про безпосереднє пособництво Савченко у вбивстві російських журналістів», щоб утримувати обвинувачену під вартою.

Читайте такожСавченко обіцяє продовжити голодувати, якщо суд не змінить рішенняФейгін наголосив, що Савченко є депутатом, і не уникатиме слідства.

"Депутат Верховної Ради - це не звичайний кримінальник, вона не уникатиме", - сказав Фейгін і наголосив, що Савченко як делегат ПАРЄ дістане дипломатичну недоторканність.

При цьому Фейгін наголосив, що Савченко є військовополоненою і проти неї не може вестися слідство, і Росія взяла на себе відповідні зобов'язання.

Водночас слідчий заявив, Савченко обвинувачується у злочині, який передбачає покарання від 3 років - до довічного.

Слідчий заявив, що Савченко "може продовжити злочинну діяльність і сховатися на території третьої держави", а також може "загрожувати потерпілим і свідкам", знищити докази.

Представник прокуратури і слідчий запропонували суду залишити скаргу без задоволення і залишити Савченко під вартою.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її перевезли в Росію. Як стверджує російське слідство, під час військових дій в районі Луганська в червні Савченко вступила до батальйону «Айдар», дізнавшись координати розташування групи російських співробітників ВГТРК та інших цивільних осіб під Луганськом, вона нібито передала ці координати бойовикам, а потім саме за цими координатами було здійснено мінометний постріл, в результаті якого загинули співробітники ВГТРК Ігор Корнелюк і Антон Волошин. Також у Росії льотчицю звинуватили в незаконному перетинанні кордону.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина».

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив термін тримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

Захист Савченко звернувся до Слідчого комітету Росії з проханням про припинення кримінальної справи, виходячи з її статусу військовополоненої.

15 грудня Савченко, яка утримується в московському СІЗО, оголосила голодування.

17 грудня на прес-конференції в Москві адвокат Фейгін заявив, що дані білінгу мобільного телефону української льотчиці Савченко доводять її алібі і непричетність до загибелі російських журналістів під Луганськом.