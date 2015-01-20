Завтра у Берліні відбудуться переговори за участю України, Німеччини, Франції та Росії

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-секретаря німецького МЗС, яка підтвердила поширену раніше інформацію видання Sueddeutsche Zeitung Daily.

"(Газета) повідомляла, що цього разу Україна і Росія виступили ініціаторами зустрічі та бажають обговорити шляхи зупинення зафіксованого нещодавно зростання насильства в регіоні", - повідомляє Reuters.

Читайте такожКлімкін про членство України в СНД: "Це пострадянська тусовка"Як повідомляв УНІАН, глави МЗС України, Росії, Німеччини та Франції на своїй останній зустрічі у Берліні 12 січня не змогли досягти згоди з питання мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, що мало би відкрити дорогу до саміту лідерів цих країн в Астані. На думку експертів, сторони не можуть досягти прогресу, оскільки Росія не має наміру виконувати Мінські домовленості.

Сьогодні, 20 січня, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна готова до проведення 21 січня зустрічі в «нормандському» форматі на рівні міністрів закордонних справ.