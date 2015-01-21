Журналіст: Знервований Путін вже 11 днів не спілкується з Порошенком

Про це пише у виданні Business Insider журналіст Генрі Блоджет, повідомляє НВ.

Співрозмовник зазначив, що Адміністрація президента Порошенко бачить, що президент РФ Володимир Путін нарощує присутність російських військ в Україні, нехай і обмеженим шляхом. Агресія пропутінських терористів змусила армію України перейти в контратаку після тритижневого "перемир'я", додав він.

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Чиновник зазначив, що влада вірить у те, що час працює проти Кремля. Санкції і падіння цін на нафту підривають економіку Росії, на що знервований Путін відповідає агресією, що в підсумку призведе до ізоляції РФ. "Тон Путіна змінюється при кожному дзвінку президенту Порошенка", - додав співрозмовник журналіста, зазначивши, що остання розмова стався 11 днів тому.

На своєму виступі в Давосі президент України Петро Порошенко продемонстрував учасникам Всесвітнього економічного форуму частина металевого корпусу рейсового автобуса, який терористи обстріляли з Граду на блокпосту неподалік Волновахи