Порошенко підтримав ідею створення російськомовного телеканалу в Європі

Президент Петро Порошенко підтримує ініціативу щодо створення в рамках Європейського Союзу загальноєвропейського російськомовного телеканалу, передає 5 канал.

Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) 21 січня.

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"Останнє рішення, коли Європейський Союз готовий був обговорити створення пан'європейського російськомовного каналу, аби дати російському глядачеві можливість отримати альтернативну точку зору - це було б дуже важливо в нашій боротьбі за "голови" європейців, за їх підтримку", - зазначив президент.

Також у своїй промові Петро Порошенко подякував усім, хто підтримує Україну.