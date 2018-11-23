У РФ вирішили перевірити на осудність українського екс-міністра Рудьковського - ЗМІ

Екс-чиновник перебуває на 30-денний психіатричній експертизі в інституті Сербського.

Слідчий комітет Росії вирішив перевірити на осудність колишнього міністра транспорту і зв'язку України Миколи Рудьковського, якого раніше заарештували в Москві за звинуваченням у нападі на російське посольство в Києві.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відзначається, що Рудьковського направили в інститут імені Сербського.

"До суду надійшов документ з інституту Сербського. У ньому сказано, що Рудьковський знаходиться на стаціонарній комплексній психіатричній експертизі, яка триватиме 30 днів", — сказала суддя Басманного суду Москви Юлія Сафіна.

Зараз суд розглядає клопотання слідчого про продовження Рудьковському терміну тримання під вартою. Адвокати заперечували проти розгляду питання без участі свого підзахисного, а також наполягали на видаленні із залу суду представника українського посольства. Суддя відхилила це клопотання, вказавши, що справа слухається у відкритому режимі.

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"Завідомо здорову людину відправили на експертизу, і тепер засідання відбудеться без його участі. Нагадаю, що рішення про арешт також було прийнято без його участі, заочно", — сказав захисник.

Як повідомляв УНІАН, за версією російського слідства, в червні 2014 року Рудьковський кинув камінь у посольство РФ у Києві. Тоді активісти пікетували посольство Російської Федерації у Києві у зв'язку зі збитим літаком Іл-76.

У травні 2016 року Басманний суд Москви заочно заарештував екс-міністра України, а 1 жовтня 2018 року з'явилася інформація про його затримання.