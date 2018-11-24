Не безнадійна: політолог на прикладі нічного голосування за Бюджет оцінив роботу Ради

Політолог вважає, що нардепи в потрібний момент знаходять можливість проголосувати за проекти рішень.

На сьогодні можна говорити про те, що у Верховній Раді є депутатська більшість, що стабільно працює та ефективність якої підтверджує низка позитивних голосувань у сесійній залі, і про кризу коаліції не йдеться.

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Про це сайту "Сегодня" розповів політолог Олександр Палій, коментуючи ухвалення в другому читанні бюджету-2019, незважаючи на непідтримку документа низкою проєвропейських фракцій і політсил.

"В принципі, ми бачимо, якщо президент або уряд наполегливо намагаються якусь тему просувати через парламент, то після дискусій, дебатів і так далі, як правило, це вдається реалізувати. Тобто парламент – не безнадійний з цієї точки зору. Він більш-менш працює. Звичайно, Рада не стала, на жаль, джерелом важливих законодавчих ініціатив. Але, якщо є якісь нормальні законопроекти, підготовлені чи західними партнерами України, то чи президентом/Кабміном, парламент здатний мобілізуватися для голосування. Ми маємо розуміти, що це як з наполовину повною/порожньою склянкою. З одного боку, в якихось законодавчих ініціативах депутати зірок з неба не хапають, проте з іншого – в потрібний момент знаходять можливість проголосувати за проекти рішень", – пояснив він.