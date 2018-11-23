У бюджеті-2019 - новий рекорд витрат на оборону й безпеку України - журналіст

Витрати держави в сфері оборони та безпеки різко збільшилися, зазначив журналіст.

У бюджеті України на 2019 рік зафіксовано новий рекорд витрат на оборону й безпеку.

Витрати держави в сфері оборони і безпеки різко збільшилися, й не тільки перекривають цифри інфляції, але й дозволяють значно збільшити фінансування всіх силових відомств, пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Зазначається, що загальна сума за всіма статтями на оборону й безпеку держави складає у бюджеті на 2019 рік становить 211 мільярдів 927 мільйонів гривень - це приблизно 8 мільярдів доларів.

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Міноборони України, Головне управління розвідки МО і Державна спеціальна служба транспорту, підпорядкована МО, отримають 108 мільярдів 99 мільйонів гривень.

Витрати спецслужб: СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Держспецзв'язку - 15 мільярдів 950 мільйонів гривень.

Витрати МВС, Національної поліції, Державної міграційної служби, Державної служби надзвичайних ситуацій - 61 мільярд 23 мільйони гривень.

Військові структури МВС, які в разі війни підпорядковуються МО, керівники яких призначаються й знімаються президентом:

Національна гвардія:

12 мільярдів 893 мільйони гривень

Державна прикордонна служба:

10 мільярдів 856 мільйонів гривень

Апарат РНБО при президентові України:

177 мільйонів гривень.

"Структури безпеки і оборони отримують від платників податків України цілком достатню суму для проведення багатьох важливих реформ, зокрема, матеріального забезпечення воїнів, будівництва військових баз та службового житла. Але витратити ці гроші ефективно можна буде, якщо розробити стратегію розвитку сил безпеки та оборони, оптимізувати структуру, перестати плодити нові адміністративно-господарські одиниці, впровадити проектний менеджмент і навчити відповідальних осіб правильно готувати проекти", - підсумував Бутусов.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада о 6 годині ранку Верховна Рада ухвалила Державний бюджет України на 2019 рік з граничним обсягом дефіциту на рівні 89,989 млрд грн, або 2,3% ВВП, доопрацьований і затверджений Кабінетом міністрів до другого читання.