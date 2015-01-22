Бойовики таки вивели полонених кіборгів на вулиці Донецька (фото, відео)
16:42, 22 січня 2015Політика
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Полонених кіборгів з Донецького аеропорту повели по вулицях міста.
Кіборгів ведуть вулицями Донецька / @pandenik
Терористи влаштували "парад полонених", таким чином намагаючись обдурити жителів і розповісти їм, що кіборги винні в обстрілі Донецька.
@pandenik
"Полонених 17 українських військовослужбовців, взяті в полон в аеропорту Донецька, ведуть під конвоєм по вулиці Куйбишева Донецька", - пише в twitter @pandenik.
«Кіборгів» визволять з полону тільки після "великого обміну" полоненими
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Також кіборгів змусили вантажити труни із загиблими.
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