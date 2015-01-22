Бойовики таки вивели полонених кіборгів на вулиці Донецька (фото, відео)

Терористи влаштували "парад полонених", таким чином намагаючись обдурити жителів і розповісти їм, що кіборги винні в обстрілі Донецька.

"Полонених 17 українських військовослужбовців, взяті в полон в аеропорту Донецька, ведуть під конвоєм по вулиці Куйбишева Донецька", - пише в twitter @pandenik.

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Також кіборгів змусили вантажити труни із загиблими.