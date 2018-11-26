Російська атака на Азові та питання воєнного стану: як відреагували українські політсили

За введення воєнного стану відкрито виступають БПП та Самопоміч.

І без того складні відносини України та Росії різко загострились – 25 листопада російський спецназ захопив в Азовському морі три судна ЗСУ разом з їх екіпажами.

Рада нацбезпеки та оборони України буде пропонувати ввести ввести в країні воєнний стан, що дозволяє владі застосовувати низку суспільних та політичних обмежень (зокрема - скасування виборів). Введення воєнного стану має схвалити парламент.

УНІАН простежив, як на цю ситуацію відреагували у найбільших політсилах України.

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Блок Петра Порошенка

Фракція БПП виступила за введення воєнного стану в Україні у зв'язку з новим актом агресії РФ проти Українських кораблів у Керченській протоці.

«Фракція Партії “Блок Петра Порошенка” візьме участь у засіданні Верховної Ради України та закликає колег по парламенту зібратись на позачергове засідання парламенту і прийняти рішення про введення воєнного стану в Україні», – йдеться в заяві на сайті партії.

При цьому, в БПП закликали країни ЄС ввести додаткові санкції проти Росії у зв'язку з інцидентом. Відповідну заяву в Facebook опублікувала народний депутат парламентської фракції БПП, представник президента у Верховній Раді України Ірина Луценко.

«Дії Росії проти українських кораблів у Чорному та Азовському морях вже засудила Польща, Канада, Литва. Україна вдячна за ці заяви, але зараз нам потрібна як консолідація світової спільноти, так і готовність до чітких спільних дій. Зокрема, закликаємо країни ЄС ввести додаткові санкції проти РФ за порушення норм судноплавства у нейтральних водах, напад на наші кораблі, поранення наших військових», - зазначила вона.

«Народний фронт»

Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк у Facebook виступив за негайну денонсацію угоди про Азовське море між Україною та Росією та введення нових санкцій проти РФ.

В той же час, на сайті партії повідомили про рішення РНБО підтримати пропозицію ввести воєнний стан в Україні терміном на 60 днів. У повідомленні підкреслюється, що секретар РНБО Олександр Турчинов також є одним з лідерів НФ.

«Самопоміч»

Лідер «Самопомочі», мер Львова та кандидат у президенти України Андрій Садовий також підтримав запровадження в Україні воєнного стану, зазначивши, що приводів для цього з 2014 року було достатньо.

«Можливе перенесення виборів не вважаю проблемою. Закон є закон. Всі припущення щодо прихованих причин і таємних змов пропоную відкласти в сторону. Питань є багато і ми їх задамо у відповідний час. А зараз діємо відповідно до законів і обов‘язків кожного», – зазначив він.

В той же час, обрана за списком «Самопомочі» заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд вважає, що воєнний стан на всій території України - "прекрасна можливість маніпулювати виборами президента і, при необхідності, застосувати трохи диктатури".

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, говорячи про "справжні причини введення воєнного стану".

«Батьківщина»

Лідер «Батьківщини» і кандидат в президенти України Юлія Тимошенко в Facebook заявила, що Україна має негайно звернутися у зв'язку з інцидентом до країн-гарантів Будапештського меморандуму.

"Це той випадок, коли положення меморандуму кричуще і очевидно порушені і має бути застосований механізм переговорів, закладений в угоді", – зазначила вона.

Крім того, вона заявила про необхідність позачергового засідання Верховної Ради, на якому слід «в закритому режимі обговорити стратегію і тактику протидії агресору». Позиції щодо запровадження в Україні воєнного стану Тимошенко поки не озвучила.

Радикальна партія

Лідер РПЛ Олег Ляшко у Facebook зазначив, що у Ради є всі підстави розглянути введення воєнного стану, однак скасування президентських виборів - це теж загроза для країни.

«Єдине логічне для держави рішення - зміна закону про воєнний стан. Введення норми, що від час воєнного стану президентські і парламентські вибори можуть відбуватися», - зазначає він.

За його словами, скасування виборів провокує узурпацію влади, яка призведе «до опору суспільства на вулиці».

«Все це може втягнути Україну в хаос та анархію, що для Москви буде означати перемогу», - підсумував Ляшко.

УКРОП

У партії УКРОП у зв'язку із загостренням ситуації заявили, що воєнний стан має вводитись лише на прилеглих до районів бойових дій територіях України.

"Опозиційна платформа - За життя"

Співголова міжфракційного депутатського об'єднання «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко відреагував на інцидент найбільш м'яко, закликавши ЄС стати посередником у врегулюванні ситуації із захопленням українських суден.

«Наша позиція полягає в тому, що зараз необхідно запросити структури Європейського союзу, щоб вони визначили майданчик та виступили посередником для проведення прямих переговорів між представниками влади України і РФ. Це треба зробити заради того, щоб уникнути масових трагедій в разі ескалації військового конфлікту. Необхідно негайно стати до прямих переговорів, для того щоб зберегти життя людей», - заявив він.

За словами Бойка, саме по собі введення воєнного стану не вирішить питання деескалації конфлікту на Азові.

«Якщо ж сьогоднішня влада хоче таким чином зірвати президентські вибори, то ціна цього сценарію – життя українських громадян, подальший колапс економіки і, в підсумку, розвал країни», - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада вранці російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України. Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було повідомлено згідно з міжнародними нормами з метою забезпечення безпеки судноплавства. Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права та угоді між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрну огорожу, втрачено рятувальний плот.

В результаті агресивних дій Росії, три українських кораблі біля Керченської протоки захоплені спецназом РФ, двоє українських моряків поранені.

Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію Військового комітету щодо введення воєнного стану через напади на українські кораблі біля Керченської протоки.

На засіданні РНБО було прийнято рішення пропонувати ввести воєнний стан в Україні терміном на 60 діб для створення умов по відсічі збройної агресії.