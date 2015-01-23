Подальші дії Росії стосовно України залежатимуть від дій ЗСУ та санкцій Заходу – депутат Іллєнко

Про це сказав він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», трансляція якого відбудеться 24 січня о 17.00 на УНІАН ТБ.

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“Я думаю, що, перш за все, дипломатичні форми впливу наразі не працюють, тому що Росія неодноразово порушувала міжнародні домовленості. Росію зупинять тільки сила української армії, наскільки вона буде здатна, і економічні санкції. Інше на Путіна не впливає”, - сказав народний депутат.

За його словами, не виключено, що керівництво Росії намагатиметься розпочати повномасштабний наступ, оскільки події останніх днів це непрямо підтверджують.

“Якщо цей наступ відбудеться, він не зупиниться на кордоні Донецької, Луганської областей, і буде далі розхитуватися ситуація в інших регіонах... І я не бачу іншого виходу, як введення воєнного стану. Але я думаю, що тут, перш за все, президент має взяти відповідальність і звернутися до нації і пояснити, навіщо це потрібно”, - зазначив Іллєнко.

Говорячи про оголошену мобілізацію, депутат зауважив, що це стосується не лише фізичного призову на військову службі певної категорії громадян, але й мобілізації всіх ресурсів країни для перемоги.