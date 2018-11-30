Путін уникає розмови про звільнення захоплених Росією українських моряків - Клімкін
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що президент Володимир Путін уникає розмови про звільнення захоплених Росією поруч з Керченською протокою українських моряків.
Читайте такожРосія відмовляється офіційно підтвердити перевезення полонених українських моряків у Москву - джерело
Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".Зокрема, його запитали, чи може йти мова про обмін захоплених Росією українських моряків.
"Може йтися про будь-які опції. Я спеціально зараз не буду казати. Ми обговорюємо з нашими друзями все, що можливо. Задача максимум - просто повернути їх якнайшвидше додому", - завив Клімкін.
При цьому глава МЗС заявив, що особисто не мав контактів з російською стороною з цього приводу. Водночас, у нього запитали, чи були у президента України Петра Порошенка контакти з президентом РФ Володимиром Путіним з цього приводу.
"Наскільки я розумію, російський президент намагається уникати цієї розмови", - заявив Клімкін.
"Останній раз, коли я бачився з Лавровим, він сказав мені, що у нього нема мандату розмовляти про будь-які звільнення. Це не його тема і це має відбуватися на рівні Уповноважених з прав людини. Зараз саме така логіка використовується, і ми хочемо зробити, щоби Червоний Хрест в цьому дуже активно брав участь за допомогою наших друзів", - додав він.