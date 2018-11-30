Путін уникає розмови про звільнення захоплених Росією українських моряків - Клімкін

Глава МЗС України заявив, що його російський колега Сергій Лавров стверджує, що немає мандату на ведення переговорів на звільнення українських полонених.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що президент Володимир Путін уникає розмови про звільнення захоплених Росією поруч з Керченською протокою українських моряків.

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Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".Зокрема, його запитали, чи може йти мова про обмін захоплених Росією українських моряків.

"Може йтися про будь-які опції. Я спеціально зараз не буду казати. Ми обговорюємо з нашими друзями все, що можливо. Задача максимум - просто повернути їх якнайшвидше додому", - завив Клімкін.

При цьому глава МЗС заявив, що особисто не мав контактів з російською стороною з цього приводу. Водночас, у нього запитали, чи були у президента України Петра Порошенка контакти з президентом РФ Володимиром Путіним з цього приводу.

"Наскільки я розумію, російський президент намагається уникати цієї розмови", - заявив Клімкін.

"Останній раз, коли я бачився з Лавровим, він сказав мені, що у нього нема мандату розмовляти про будь-які звільнення. Це не його тема і це має відбуватися на рівні Уповноважених з прав людини. Зараз саме така логіка використовується, і ми хочемо зробити, щоби Червоний Хрест в цьому дуже активно брав участь за допомогою наших друзів", - додав він.