Окупанти у Криму збільшують кількість винищувачів та іншої військової техніки – МінТОТ

Країна-окупант розглядає тимчасово окупований Крим виключно як чергову військову базу, що триматиме в напрузі увесь Європейський континент, заявляють у відомстві.

Росія продовжує мілітаризацію тимчасово окупованого Криму: окупанти збільшують кількість авіації на півострові, зокрема на відкритих стоянках аеродрому Бельбек виявлено 24 одиниць літаків винищувальної авіації та 150 одиниць спеціальної автомобільної та військової техніки.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що мілітаризація Російською Федерацією тимчасово окупованого Криму продовжується.

«За результатами обробки супутникової зйомки на відкритих стоянках аеродрому Бельбек, що знаходиться поблизу м. Севастополь виявлено близько 24 одиниць літаків винищувальної авіації, серед яких 16 літаків СУ-27 різної модифікації, 8 літаків – МІГ-29, а також близько 150 одиниць спеціальної автомобільної та військової техніки», - йдеться в повідомленні.

За оцінками фахівців, збільшення кількості стоянок літаків та місць зберігання авіаційного озброєння на військовій частині аеродрому може бути використано для підвищення можливостей з прийому бойової авіації, у тому числі стратегічної.

«Такі дії Російської Федерації знову підтверджують той факт, що країна-окупант розглядає тимчасово окупований Крим виключно як чергову військову базу, що триматиме в напрузі увесь Європейський континент», - підкреслюють в МінТОТ.

Зазначається, що мілітаризація Кримського півострова призводить до незворотної шкоди довкіллю та збитків для цивільного населення, яке мешкає на цій території.