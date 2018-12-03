Юлія Тимошенко вимагає продовжити мораторій на продаж землі

Юлія Тимошенко закликає парламент продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі.

Про це вона наголосила під час Погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту.

Як зазначила лідер «Батьківщини», ініційований нею законопроект №5476 про продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі зареєстрований у Верховній Раді ще в 2016 році і він пройшов профільний комітет.

З огляду на це Юлія Тимошенко запропонувала об’єднати всі законопроекти від інших фракцій, які стосуються цього питання, вийти на консолідоване рішення парламенту і ухвалити спільний законопроект про продовження мораторію.