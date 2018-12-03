Юлія Тимошенко вимагає продовжити мораторій на продаж землі

14:25, 03 грудня 2018
Політика
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photo by AlexanderProkopenko

Як зазначила лідер «Батьківщини», ініційований нею законопроект №5476 про продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі зареєстрований у Верховній Раді ще в 2016 році і він пройшов профільний комітет.

З огляду на це Юлія Тимошенко запропонувала об’єднати всі законопроекти від інших фракцій, які стосуються цього питання, вийти на консолідоване рішення парламенту і ухвалити спільний законопроект про продовження мораторію.

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