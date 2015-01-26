Гройсман заявив, що реформу місцевого самоврядування потрібно провести до жовтня

До жовтня в Україні необхідно провести реформу місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир Гройсман заявив під час засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування.

Він зазначив, що сьогодні “багато хто говорить про те, що війна - це не час для проведення реформ, а децентралізація влади послабить нашу країну. Я не погоджуюсь з цим категорично”.

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Гройсман підкреслив, що ініціативи, які реалізуються на місцях, “принесуть успіх нашій державі, і вони мають бути реалізовані”.

“У нас є час до жовтня місяця. Чергові місцеві вибори мають пройти за новою основою”, - наголосив Гройсман.

За його словами, треба “рухатися дуже інтенсивно, але виважено”.