Компанія eBay пообіцяла зняти зі свого сайту товари з символікою "ДНР"
Компанія eBay, що спеціалізується на продажу товарів у інтернеті, пообіцяла зняти зі свого сайту товари з символікою терористичних утворень з окупованої Росією частини Донбасу.
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Про це йдеться у повідомленні Посольства США у Facebook.
"За результатами звернення посла України в США Валерія Чалого до керівництва компанії eBay Inc. з закликом зняти з веб-сайту ebay.com товари з символікою терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» посольство отримало офіційну відповідь, в якій чітко зазначено, що компанія здійснить необхідні заходи та прибере зі свого веб-сайту згадану продукцію, оскільки ці дві організації включені до санкційних списків США та ЄС, а гроші, отримані від продажу вказаних товарів, можуть бути використані для їх фінансової підтримки", - йдеться в повідомленні.
"Очікуємо на відповідні кроки Amazon Inc", - заявили українські дипломати.
Як повідомляв УНІАН, 21 листопада посольство України звернулося до Amazon та eBay із закликом зняти товари з символікою терористичних утворень окупованого Донбасу.