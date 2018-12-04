Компанія eBay пообіцяла зняти зі свого сайту товари з символікою "ДНР"

Наразі українська сторона очікує на аналогічні дії від компанії Amazon Inc.

Компанія eBay, що спеціалізується на продажу товарів у інтернеті, пообіцяла зняти зі свого сайту товари з символікою терористичних утворень з окупованої Росією частини Донбасу.

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Про це йдеться у повідомленні Посольства США у Facebook.