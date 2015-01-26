Уряд обіцяє допомогу сім'ям загиблих у Маріуполі

Про це прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив під час виїзного засідання уряду в ДСНС, поінформували УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

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Яценюк доручив міністру соціальної політики Павлу Розенку внести відповідне рішення уряду.

Також Яценюк доручив Донецькій ОДА провести інвентаризацію і дати конкретні техніко-економічні розрахунки необхідності відновлювальних робіт у Маріуполі, Міністерству економічного розвитку та торгівлі - подати на розгляд уряду рішення про виділення коштів із Резервного фонду державного бюджету.

Відповідно до Кодексу цивільного захисту, Державна комісія з надзвичайних ситуацій прийме рішення про мобілізацію будівельників та створення будівельних батальйонів для відновлення Маріуполя та інших зруйнованих російськими терористами міст.

Крім того, Яценюк повідомив, що Державна комісія з надзвичайних ситуацій прийматиме рішення щодо необхідності виділення та забезпечення проходження гуманітарної допомоги до постраждалих територій.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня бойовики обстріляли східні житлові квартали Маріуполя. Загинули 30 людей, понад 100 були поранені.